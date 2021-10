Salvò il papà rianimandolo dopo un infarto: aveva 13 anni. Ora è testimonial per il San Raffaele (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quando aveva solo 13 anni, Matteo Maestrini Salvò il padre rianimandolo in casa dopo un infarto: era il 2019. Oggi ha 15 anni ed è diventato testimonial per l'ospedale San Raffaele di Milano, che sarà ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quandosolo 13, Matteo Maestriniil padrein casaun: era il 2019. Oggi ha 15ed è diventatoper l'ospedale Sandi Milano, che sarà ...

