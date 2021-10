Pallone d’Oro, Ronaldo il fenomeno: “Lo deve vincere Benzema, è il migliore” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Endorsement deciso nei confronti di Karim Benzema da parte di Ronaldo “il fenomeno” per quanto riguarda la corsa, più aperta che mai, al Pallone d’Oro. Il fuoriclasse brasiliano che ha scritto pagine di calcio con Inter e Barcellona vota proprio per il francese, come rivelato sui propri social: “È il miglior attaccante del momento e ha raggiunto un livello impressionante in questi 10 anni”, ha spiegato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Endorsement deciso nei confronti di Karimda parte di“il” per quanto riguarda la corsa, più aperta che mai, al. Il fuoriclasse brasiliano che ha scritto pagine di calcio con Inter e Barcellona vota proprio per il francese, come rivelato sui propri social: “È il miglior attaccante del momento e ha raggiunto un livello impressionante in questi 10 anni”, ha spiegato. SportFace.

