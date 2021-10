Milano, fecero il saluto romano in onore dei Caduti della Rsi. La Cassazione li assolve: «Non è reato» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il saluto fascista, in un contesto «commemorativo», non è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza rinvio «perché il fatto non sussiste» la condanna in appello dei quattro imputati nel processo per i fatti del 25 aprile 2016. Riunitisi al Campo X del cimitero Maggiore di Milano per commemorare come ogni anno i Caduti della Repubblica Sociale Italiana, al momento del Presente, fecero il saluto romano. C’erano circa 300 persone quel giorno, tra i quali anche Stefano Del Miglio, presidente dell’associazione Lealtà Azione. La Cassazione annulla senza rinvio la condanna comminata in Appello La procedura d’identificazione prima e l’iscrizione nel registro degli indagati scatto per quattro di loro. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilfascista, in un contesto «commemorativo», non è. Lo ha stabilito la Corte diannullando senza rinvio «perché il fatto non sussiste» la condanna in appello dei quattro imputati nel processo per i fatti del 25 aprile 2016. Riunitisi al Campo X del cimitero Maggiore diper commemorare come ogni anno iRepubblica Sociale Italiana, al momento del Presente,il. C’erano circa 300 persone quel giorno, tra i quali anche Stefano Del Miglio, presidente dell’associazione Lealtà Azione. Laannulla senza rinvio la condanna comminata in Appello La procedura d’identificazione prima e l’iscrizione nel registro degli indagati scatto per quattro di loro. ...

