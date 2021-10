La finale di “Star in the star”. Ecco gli ospiti dell’ultimo appuntamento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriva la finale di star in the star, il programma di Ilary Blasi. Ecco gli ospiti di questa sera: Anna Tatangelo e Mario Biondi Giovedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale di star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, saranno quattro le leggende a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria finale: Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriva ladiin the, il programma di Ilary Blasi.glidi questa sera: Anna Tatangelo e Mario Biondi Giovedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5con ladiin the, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, saranno quattro le leggende a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria: Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in ...

