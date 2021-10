Juventus, rinnovi di contratti entro Giugno 2022 per salvare 140 milioni: da Dybala a Morata, i parametri 0 sono 6 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giugno 2022 si avvicina La deadline è stata segnata, il countdown è partito. La missione? salvare 140 milioni di euro! La somma è da capogiro, e il rischio è veramente alto per la Juventus. A causa dei numerosi giocatori in scadenza di contratto, la Vecchia Signora rischierebbe seriamente di perdere ogni possibilità di guadagnare qualcosa dalla vendita dei suoi tesserati. Già da Gennaio, i giocatori che non troveranno un accordo con la società bianconera saranno liberi di trovare accordi con altri club, per poi liberarsi gratuitamente dalla squadra torinese a Giugno 2022. Il tempo stringe, e mentre per alcuni giocatori i discorsi per il rinnovo sarebbero già avanzati, per altri la strada sarebbe ancora lunga e tortuosa. La Juventus non può ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021)si avvicina La deadline è stata segnata, il countdown è partito. La missione?140di euro! La somma è da capogiro, e il rischio è veramente alto per la. A causa dei numerosi giocatori in scadenza di contratto, la Vecchia Signora rischierebbe seriamente di perdere ogni possibilità di guadagnare qualcosa dalla vendita dei suoi tesserati. Già da Gennaio, i giocatori che non troveranno un accordo con la società bianconera saranno liberi di trovare accordi con altri club, per poi liberarsi gratuitamente dalla squadra torinese a. Il tempo stringe, e mentre per alcuni giocatori i discorsi per il rinnovo sarebbero già avanzati, per altri la strada sarebbe ancora lunga e tortuosa. Lanon può ...

