Jordan | “Giroud ha fatto bene in Inghilterra | è un centravanti completo”

Advertising

infoitsport : Joe Jordan: “Milan più forte grazie ad Ibra! Insieme a Giroud un attacco stellare” - infoitsport : Jordan: ‘Giroud é un attaccante completo’ - MilanLiveIT : Le parole dell’ex attaccante del #Milan, #JoeJordan “Che attacco con #Ibra e #Giroud. In quanti possono avere gen… - notizie_milan : Jordan, ex Milan: “Un attacco con Ibra e Giroud in pochi lo hanno” - infoitsport : Jordan e l'attacco del Milan: 'Tra Giroud e Ibrahimovic si fatica a tenere il conto dei gol segnati' -

Ultime Notizie dalla rete : Jordan Giroud

Oggi, Joesi trova a parlare ai microfoni della Gazzetta dello Sport proprio in vista del match di sabato sera tra rossoneri e gialloblu .ha innanzitutto ricordato il Milan dei suoi ...Commenta per primo Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Joeparla di Olivier: : 'Per tante stagioni ha giocato in Inghilterra e ha fatto molto bene con Arsenal e Chelsea. E un centravanti completo. Tra lui e Ibrahimovic si fatica a tenere il ...Pochi, credo' Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Joe Jordan parla di Olivier Giroud: : 'Per tante stagioni ha giocato in Inghilterra e ha fatto molto bene con Arsenal e Ch ...Joe Jordan è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Verona. L’ex attaccante ha militato in entrambe le squadre ...