HTC Vive Flow è ufficiale | un visore VR per l' intrattenimento e il benessere da scoprire tra prezzo e dettagli

Dopo una serie di leak emersi nella giornata di ieri, ora arriva la conferma ufficiale: HTC ha annunciato Vive Flow, un visore VR ultracompatto. I preordini del visore VR sono già attivi sul sito ufficiale ad un costo di 499 dollari. A differenza della linea Vive Pro di HTC, questo nuovo visore VR non sembra dare la priorità ai giochi quanto all'intrattenimento e al benessere. L'annuncio di oggi mette in evidenza le app che si concentrano su "meditazione", "allenamento del cervello" e "collaborazione e socializzazione", e quest'ultimo esempio richiede l'utilizzo del software di conferenza virtuale Vive Sync di HTC. Vive Flow supporta due tipi di connessioni per ...

