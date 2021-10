Green pass, Federalberghi Veneto: bene per non fermare ripartenza (Di giovedì 14 ottobre 2021) “La sicurezza resta condizione ‘sine qua non’ per svolgere la nostra attività. La sicurezza dei nostri clienti, quella dei nostri lavoratori e quella dei luoghi di lavoro devono restare al centro della nostra attività”. Con queste parole il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, è intervenuto sul tema dell’obbligo del Green pass che scatterà domani 15 ottobre. “L’adozione di questo provvedimento – ha spiegato – con l’estensione dell’adozione del Green pass a tutti i nostri collaboratori è coerente con questa premessa e con lo sforzo fatto sino ad oggi con l’adozione di rigidi protocolli sanitari che ci hanno consentito di far ripartire il lavoro in alcune delle nostre destinazioni turistiche. bene anche i recenti provvedimenti assunti dal governo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “La sicurezza resta condizione ‘sine qua non’ per svolgere la nostra attività. La sicurezza dei nostri clienti, quella dei nostri lavoratori e quella dei luoghi di lavoro devono restare al centro della nostra attività”. Con queste parole il presidente di, Massimiliano Schiavon, è intervenuto sul tema dell’obbligo delche scatterà domani 15 ottobre. “L’adozione di questo provvedimento – ha spiegato – con l’estensione dell’adozione dela tutti i nostri collaboratori è coerente con questa premessa e con lo sforzo fatto sino ad oggi con l’adozione di rigidi protocolli sanitari che ci hanno consentito di far ripartire il lavoro in alcune delle nostre destinazioni turistiche.anche i recenti provvedimenti assunti dal governo ...

