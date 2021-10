Dalla Spagna: Mbappé non rinnova col Psg, vuole il Real Madrid (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Psg è pronto a fare di tutto per proporre un’offerta di rinnovo congrua a Kylian Mbappé, che però non si farà convincere nemmeno per tutto l’oro del mondo e lascerà i francesi. E’ questa la ricostruzione di AS, noto quotidiano sportivo spagnolo, che è sicuro del mancato assenso dell’attaccante al rinnovo. Il motivo? vuole a tutti i costi il Real Madrid: “Mbappé ha preso una decisione e non rinnoverà con il Psg neanche per tutto l’oro del mondo, ha deciso così e nulla gli farà cambiare idea, vuole vincere al Real e lo farà, deve solo aspettare il 30 giugno per Realizzare il suo sogno”, si legge sulla stampa spagnola. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Psg è pronto a fare di tutto per proporre un’offerta di rinnovo congrua a Kylian, che però non si farà convincere nemmeno per tutto l’oro del mondo e lascerà i francesi. E’ questa la ricostruzione di AS, noto quotidiano sportivo spagnolo, che è sicuro del mancato assenso dell’attaccante al rinnovo. Il motivo?a tutti i costi il: “ha preso una decisione e non rinnoverà con il Psg neanche per tutto l’oro del mondo, ha deciso così e nulla gli farà cambiare idea,vincere ale lo farà, deve solo aspettare il 30 giugno perizzare il suo sogno”, si legge sulla stampa spagnola. SportFace.

Advertising

poliziadistato : L’insolito atteggiamento del conducente di un Tir proveniente dalla Spagna in sosta con il motore acceso e il forte… - sportface2016 : Dalla Spagna sono sicuri: #Mbappé non rinnova col #Psg, vuole il #RealMadrid - CarnevaleTosca : RT @ambragaravaglia: -Non sapevo servisse il vaccino o il tampone per andare in Spagna. -In realtà le serve anche per salire sull’aereo, in… - Bizzaalex : RT @ambragaravaglia: -Non sapevo servisse il vaccino o il tampone per andare in Spagna. -In realtà le serve anche per salire sull’aereo, in… - biscione_blog : @AndreaInterNews Fuori menù c’è la paella, direttamente dalla Spagna. O adesso è in Germania? Nel caso Birra e Wurstel -