Covid oggi Israele, nessun morto per la prima volta da luglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) nessun decesso per il Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Israele, per la prima volta dall’inizio della quarta ondata della pandemia. Lo sottolinea il Jerusalem Post, ricordando che luglio i morti sono stati circa 1.400, portando i totale dei decessi a 7.959. Il numero dei morti è in calo, assieme a quello dei contagi. Fra metà agosto e metà settembre, morivano più di venti persone al giorno, con un picco di 36 decessi il 7 settembre. Ma la settimana scorsa, il dato più alto è stato di 14 morti in 24 ore. Parallelamente è calato il numero dei malati gravi, che oggi si attesta a 403, ovvero 60 in meno di una settimana fa. Il bollettino odierno riporta 1.732 nuovi contagi, contro i 2.549 di giovedì scorso. Infine i casi attivi sono 22mila, mentre nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021)decesso per il-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in, per ladall’inizio della quarta ondata della pandemia. Lo sottolinea il Jerusalem Post, ricordando chei morti sono stati circa 1.400, portando i totale dei decessi a 7.959. Il numero dei morti è in calo, assieme a quello dei contagi. Fra metà agosto e metà settembre, morivano più di venti persone al giorno, con un picco di 36 decessi il 7 settembre. Ma la settimana scorsa, il dato più alto è stato di 14 morti in 24 ore. Parallelamente è calato il numero dei malati gravi, chesi attesta a 403, ovvero 60 in meno di una settimana fa. Il bollettino odierno riporta 1.732 nuovi contagi, contro i 2.549 di giovedì scorso. Infine i casi attivi sono 22mila, mentre nel ...

Advertising

SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - rossuklv : RT @signori_massimo: Aifa conferma a oggi circa circa 100.000 segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini covid di cui circa 14.500 reazion… - laltraguanciama : RT @signori_massimo: Aifa conferma a oggi circa circa 100.000 segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini covid di cui circa 14.500 reazion… -