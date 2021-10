Chi è veramente Rainer Winklarson e perché non è l’attentatore armato di arco e freccia di Kongsberg (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sui social sono circolati alcuni nomi associati all’attentatore armato di arco e freccia a Kongsberg (Norvegia), uno di questi quello di un tale “Rainer Winklarson”, accostato ad alcuni scatti fotografici che lo vedevano esercitarsi all’interno del cortile della sua abitazione. Diverse testate giornalistiche, anche italiane come Libero, avevano diffuso le foto senza rendersi conto che l’uomo ritratto è uno youtuber tedesco che la sera stessa stava trasmettendo in diretta streaming dalla sua abitazione. Per chi ha fretta Il nome diffuso online è quello del tedesco Rainer Winkler, in arte “Drachen Lord“, il suo cognome è stato modificato in “Winklarson” per farlo apparire norvegese. Le foto diffuse sono sempre quelle di ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sui social sono circolati alcuni nomi associati aldi(Norvegia), uno di questi quello di un tale “”, accostato ad alcuni scatti fotografici che lo vedevano esercitarsi all’interno del cortile della sua abitazione. Diverse testate giornalistiche, anche italiane come Libero, avevano diffuso le foto senza rendersi conto che l’uomo ritratto è uno youtuber tedesco che la sera stessa stava trasmettendo in diretta streaming dalla sua abitazione. Per chi ha fretta Il nome diffuso online è quello del tedescoWinkler, in arte “Drachen Lord“, il suo cognome è stato modificato in “” per farlo apparire norvegese. Le foto diffuse sono sempre quelle di ...

