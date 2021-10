Benevento, vasto incendio ad Airola: fumo e odore acre fino a Napoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Benevento, un vastissimo incendio si è propagato nel capannone industriale di materiali plastici ad Airola: fumo e odore acre fino a Napoli. incendio (Getty Images)L’incendio che ha interessato la zona del beneventano è davvero di proporzioni vastissime. Le fiamme hanno travolto un deposito della Sapa: azienda di materiali plastici nell’area industriale di Airola, in provincia di Benevento. Il fumo nero densissimo si è diffuso sempre di più ed è arrivato a coprire gran parte delle aree circostanti. Per la tutela di tutti i cittadini i sindaci di vari comuni ha invitato la popolazione a restare in casa chiudendo tutte porte e finestre per non respirare il ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021), un vastissimosi è propagato nel capannone industriale di materiali plastici ad(Getty Images)L’che ha interessato la zona del beneventano è davvero di proporzioni vastissime. Le fiamme hanno travolto un deposito della Sapa: azienda di materiali plastici nell’area industriale di, in provincia di. Ilnero densissimo si è diffuso sempre di più ed è arrivato a coprire gran parte delle aree circostanti. Per la tutela di tutti i cittadini i sindaci di vari comuni ha invitato la popolazione a restare in casa chiudendo tutte porte e finestre per non respirare il ...

