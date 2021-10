ATP Finals 2021: Rai 2 si accende su Torino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Djokovic e Berrettini Rai 2 si appresta a modificare la propria programmazione per accogliere un altro evento sportivo. La rete diretta da Ludovico Di Meo trasmetterà da domenica 14 a domenica 21 novembre 2021 le ATP Finals, il torneo di tennis più prestigioso al mondo dopo i quattro Slam, che vede protagonisti i migliori giocatori e che da quest’anno si svolgerà per la prima volta in Italia, a Torino. Il meccanismo del torneo è piuttosto semplice: gli otto giocatori qualificati verranno suddivisi in due gruppi da quattro. Le partite, al meglio dei tre set, stabiliranno in ciascun girone i primi due classificati, che andranno a giocare le semifinali. Da qui i due contendenti, che in finale si sfideranno per il titolo di Campione delle ATP Finals 2021. Sono previsti due match al giorno; uno sarà ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Djokovic e Berrettini Rai 2 si appresta a modificare la propria programmazione per accogliere un altro evento sportivo. La rete diretta da Ludovico Di Meo trasmetterà da domenica 14 a domenica 21 novembrele ATP, il torneo di tennis più prestigioso al mondo dopo i quattro Slam, che vede protagonisti i migliori giocatori e che da quest’anno si svolgerà per la prima volta in Italia, a. Il meccanismo del torneo è piuttosto semplice: gli otto giocatori qualificati verranno suddivisi in due gruppi da quattro. Le partite, al meglio dei tre set, stabiliranno in ciascun girone i primi due classificati, che andranno a giocare le semifinali. Da qui i due contendenti, che in finale si sfideranno per il titolo di Campione delle ATP. Sono previsti due match al giorno; uno sarà ...

