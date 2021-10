Approvata la legge sulla parità salariale | la soddisfazione di Azzolina

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – Lucia, parlamentare del Movimento 5 Stelle, esprimedopo l’approvazione della: “Unacon cui vogliamo ridurre il divario retributivo che c’è tra donne e uomini. Unadedicata a tutte le donne del Paese”, scrive su Facebook. Per, con il voto di ieri alla Camera “facciamo concretamente un passo in avanti per limitare il gap di genere e favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. E per avere quindi unache sia sostanziale e non solo formale”. In base a ciò che prevede questa, le “imprese virtuose” che adottano misure concrete per ridurre il divario di genere otterranno una “certificazione della ...