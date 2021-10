Alitalia: marchio va a Ita per 90 milioni di euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni di euro. Come si legge in una nota si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilva a Ita per 90di. Come si legge in una nota si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto ilSpa e il dominio ...

Advertising

alexbarbera : Mi sono lungamente occupato di Alitalia da giornalista. Direi che è stata la mia palestra professionale. Oggi vedo… - Agenzia_Ansa : Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni. Come si legge in una nota si è conclusa, in data odierna, la procedura… - fattoquotidiano : Ita si chiamerà Alitalia: comprato il marchio dell’ex compagnia di bandiera per 90 milioni - Salvaroma972 : RT @TiNilde: #Alitalia 90.000.000 di euro costo di acquisto del marchio Alitalia da parte dello Stato Italiano, da parte di noi contribuent… - LuigiIvanV : RT @IlZebraapois: E mentre siamo tutti concentrati sul Green Pass e sul corteo CGIL,Alitalia non esiste più, tradormata in ATI AIRWAIS (com… -