Agrigento | scontro moto contro auto | morti due fidanzatini di 16 e 17 anni

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Raffadali quella avvenuta ieri pomeriggio sulla strada statale 118 frae appunto Raffadali. Due giovanissime vite spezzate in un terribile incidente stradale. Gaetano e Martina di 17 e 16sonoa seguito di unotra lasu cui viaggiavano e unproveniente dalla corsia opposta. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica del sinistro.: nulla da fare per i giovani Dalle prime indagini sembrerebbe che i due(lui aveva da 3 giorni compiuto 17) erano a bordo di un'Aprilia 125 quando, forse a causa della pioggia battente, hanno perso il ...

Lofatale con il fuoristrada è avvenuto pochi minuti dopo le 15.30 in prossimità di una ... verso. L'impatto è stato violento: Gaetano e Martina sono stati sbalzati dalla moto, ...... piccolo comune in provincia di. Le vittime sono Gaetano Maragliano , che aveva compiuto ... troppo gravi le ferite riportate nello. Leggi anche ?> Si schianta in scooter contro un ...Due diciassettenni sono morti in un incidente stradale lungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. Ci uniamo al dolore e al ...L’incidente si è verificato al centro fra le due carreggiate della strada statale 118, la Corleonese-Agrigentina, che collega la Città dei Templi con il paese in cui vivevano.