Advertising

Mediagol : ACR Messina, Capuano: “Non cerco alibi, fare l’allenatore è una missione” - menelpallone : Acr Messina, Capuano: 'Squadra buona, ci rialzeremo. Rispetto per la maglia' - ILOVEPACALCIO : Acr Messina, Capuano si presenta: «Un privilegio essere qua, c'è una squadra costruita bene» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Bucolo su Capuano: “E’ l’uomo giusto per l’ACR Messina, allenatore top” - menelpallone : Mister Capuano cerca il suo Messina: primi allenamenti al 'Celeste' -

Ultime Notizie dalla rete : ACR Messina

Bollino ha iniziato questa stagione al Cerignola, proveniente dall'. Nella scorsa stagione in maglia giallorossa, Bollino si è distinto come uomo fondamentale per il salto di categoria dei ...Bollino (Palermo, classe '94) ha iniziato questa stagione al Cerignola, proveniente dall'. Nella scorsa stagione in maglia giallorossa, Bollino si è distinto come uomo fondamentale per ...L'attaccante classe '94 approda alla corte di Erra. Il mercato della formazione gialloblù sembra destinato a non chiudersi mai ...Le prime parole da neo allenatore dell'ACR Messina di Eziolino Capuano che è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione ...