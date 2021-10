Storace: “Perché non possiamo dirci tutti antifascisti” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vuoi per l’assalto preannunciato di Forza Nuova. Vuoi per le strane inchieste di Fanpage. Vuoi che ad ogni sacrosanta tornata elettorale alla fine si torna sempre lì. Alla fine anche oggi siam qui a parlare di fascismo e antifascismo. E non è neppure il 25 aprile. L’altro ieri il leader di Forza Italia (a suo tempo il Manifesto titolò “Berlusconi come Mussolini”), ieri Salvini e oggi Meloni si ritrovano a sempre a dover risponde alla più sciocca delle domande: avete fatto i conti col fascismo? Siete antifascisti? Il solito ritornello sul fascismo Una risposta a questa domanda l’ha data, in maniera molto intelligente, oggi Francesco Storace sul Tempo. Lui che Alleanza Nazionale prima e La Destra poi l’ha vissuta da dentro, l’allarme ritorno del fascismo altro non sarebbe che un “pretesto per delegittimare l’avversario”. In campagna elettorale ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vuoi per l’assalto preannunciato di Forza Nuova. Vuoi per le strane inchieste di Fanpage. Vuoi che ad ogni sacrosanta tornata elettorale alla fine si torna sempre lì. Alla fine anche oggi siam qui a parlare di fascismo e antifascismo. E non è neppure il 25 aprile. L’altro ieri il leader di Forza Italia (a suo tempo il Manifesto titolò “Berlusconi come Mussolini”), ieri Salvini e oggi Meloni si ritrovano a sempre a dover risponde alla più sciocca delle domande: avete fatto i conti col fascismo? Siete? Il solito ritornello sul fascismo Una risposta a questa domanda l’ha data, in maniera molto intelligente, oggi Francescosul Tempo. Lui che Alleanza Nazionale prima e La Destra poi l’ha vissuta da dentro, l’allarme ritorno del fascismo altro non sarebbe che un “pretesto per delegittimare l’avversario”. In campagna elettorale ...

Ultime Notizie dalla rete : Storace Perché Il diritto della destra e il ritorno del bipolarismo: a chi fa paura Giorgia Meloni? ... al punto che hanno occupato la storica sede del Giornale d'Italia di Storace e si sono costituiti parte civile in un processo contro lo stesso Storace . Fratelli d'Italia , inoltre, governa oggi ...

Forza Nuova, la stoccata di Francesco Storace: 'quando faceva vincere la sinistra nessuno insorgeva' ... i precedenti politici Per quanto riguarda la mozione depositata in Parlamento sullo scioglimento di Fn , sulla quale non è presente un accordo unitario fra i vari attori politici, Storace cita un ...

