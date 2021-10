Scuola, Costarelli (presidi Lazio): “Orario 9.40 non funziona, giustamente ragazzi si mobilitano” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La fascia oraria di ingresso alle 9.40 non funziona per nessuno, in particolare per le classi che fanno più ore e che vanno agevolate”. Ne parla con l’Adnkronos Cristina Costarelli, presidente per il Lazio dell’Associazione nazionale presidi che denuncia: “E’ da settembre che chiediamo l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale e soprattutto del Prefetto, ma ancora non abbiamo ricevuto riscontri e giustamente i ragazzi di diverse scuole di Roma sono entrati in agitazione”. Nel frattempo è il caos anche determinato dalla frammentarietà degli orari, dovuta all’attuazione della disposizione della doppia fascia attraverso il metodo settimane alterne per classe, che varie scuole stanno adottando: “Le settimane A con ingresso alle 8 e B con ingresso alle 9.40 complicano il quadro ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La fascia oraria di ingresso alle 9.40 nonper nessuno, in particolare per le classi che fanno più ore e che vanno agevolate”. Ne parla con l’Adnkronos Cristina, presidente per ildell’Associazione nazionaleche denuncia: “E’ da settembre che chiediamo l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale e soprattutto del Prefetto, ma ancora non abbiamo ricevuto riscontri edi diverse scuole di Roma sono entrati in agitazione”. Nel frattempo è il caos anche determinato dalla frammentarietà degli orari, dovuta all’attuazione della disposizione della doppia fascia attraverso il metodo settimane alterne per classe, che varie scuole stanno adottando: “Le settimane A con ingresso alle 8 e B con ingresso alle 9.40 complicano il quadro ma ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): 'Orario 9.40 non funziona, giustamente ragazzi si mobilitano'... - fisco24_info : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): 'Orario 9.40 non funziona, giustamente ragazzi si mobilitano': Da settembre chi… - italiaserait : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): “Orario 9.40 non funziona, giustamente ragazzi si mobilitano” -