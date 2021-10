Pizza finta, ma buonissima: un’idea per cena con un ingrediente segreto! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La finta Pizza è l’idea per cena che ancora vi mancava! Pronta in meno di 30 minuti, cuoce in padella e ha un ingrediente segreto che rende questa ricetta davvero geniale! Azzererete i tempi di lievitazione, perché la base viene realizzata con le patate, ma scegliete quelle a pasta gialla che meglio si prestano per questa preparazione! Seguite i consigli di Non Solo Riciclo e porterete gioia in tavola e in famiglia: i piccini impazziranno, i grandi la condiranno in maniera sfiziosa con tonno, olive o parmigiano. Insomma, tutti saranno entusiasti per questo piatto che vi regalerà un momento di vera convivialità! Se poi desiderate fare bella figura, offritela come aperitivo ad incontro con gli amici di sempre! Ne saranno estasiati! Curiose di sapere come fare? Iniziamo! finta Pizza ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laè l’idea perche ancora vi mancava! Pronta in meno di 30 minuti, cuoce in padella e ha unsegreto che rende questa ricetta davvero geniale! Azzererete i tempi di lievitazione, perché la base viene realizzata con le patate, ma scegliete quelle a pasta gialla che meglio si prestano per questa preparazione! Seguite i consigli di Non Solo Riciclo e porterete gioia in tavola e in famiglia: i piccini impazziranno, i grandi la condiranno in maniera sfiziosa con tonno, olive o parmigiano. Insomma, tutti saranno entusiasti per questo piatto che vi regalerà un momento di vera convivialità! Se poi desiderate fare bella figura, offritela come aperitivo ad incontro con gli amici di sempre! Ne saranno estasiati! Curiose di sapere come fare? Iniziamo!...

