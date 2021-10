Picca-De Vecchis | Ripristinare legalità portando servizi al territorio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)-De: “e decoroal” – “Il Municipio X – lamentano Monicae William dedella Lega – è stato lasciato in un grande stato di abbandono, come confermano le vicende del parco della Madonnetta e gli alloggi delle case popolari in via Forni ad Ostia. Oggi pomeriggio abbiamo effettuato una visita in questi luoghi ed incontrato i residenti. Due situazioni di evidente incapacità amministrativa”. “Nel primo caso – continua il comunicato – un gioiello immobiliare e un modello sociale – inizialmente gratuito per i cittadini – fatto marcire in disuso. Una struttura pericolosa che ha generato anche sacche d’ile che ha prodotto ben 20 milioni di euro ...