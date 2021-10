Noemi e Napoli città violenta, la mamma: «La tragedia di mia figlia dimenticata, non è cambiato nulla» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Mia figlia Noemi porta addosso i segni di una guerra che non è sua, ma che ci riguarda tutti. Eppure le cose che stanno succedendo in questi giorni, i continui agguati, la morte di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Miaporta addosso i segni di una guerra che non è sua, ma che ci riguarda tutti. Eppure le cose che stanno succedendo in questi giorni, i continui agguati, la morte di...

Advertising

Radio1Rai : #Amministrative2021. Milano, Bologna e Napoli al Centro sinistra. Il successo del Centro destra in Calabria. Noemi… - BernardoPeduto : Per chi come noi ci ha sempre creduto @Noemi_Napoli - Noemi_Napoli : Quando tutti si disperano ma @BernardoPeduto e tu non avete mai mollato Twitter. Come siamo avanti! #Zuckerbergdown -