Meteo Roma del 13-10-2021 ore 06 | 10

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli sereni su tutti i settori isolate nevicate sulle Alpi di confine in Alto Adige sopra 1700 1800 metri al pomeriggio instabilità sull’Emiliagna orientale con parte neve in Appennino sopra i 1900 metri del tempo in serata con prevalenza di cieli sereni residue piogge in Veneto al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi suonati fenomeni sull’Appennino abruzzese al pomeriggio piogge sparse su Marche Abruzzo e basso Lazio e neve in Appennino sopra i 1500 metri migliore in serata con prevalenza di cieli sereni residui fenomeni in Abruzzo con neve sopra e 1400 a sud Al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse tra Calabria e Sicilia al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le ...