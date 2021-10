Lazio-Inter | doppio recupero in attacco | esultano i fantallenatori

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), buone notizie per tutti i: due big recuperano in tempo per la super-sfida dell’Olimpico, le ultime In un’ottava giornata che vedrà contro Roma e Juventus, l’antipasto lo daranno soprattuttoed, sabato pomeriggio alle 18.00. Un match dove i biancocelesti puntano a raccogliere un altro scalpo di lusso (dopo quello dei giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.