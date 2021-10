James Webb il mega telescopio spaziale arriva nella Guayana francese | ora si prepara per le stelle

Advertising

elipez58 : RT @corsainsalita: Il telescopio #jameswebbspacetelescope è arrivato in Guyana francese - HDblog : RT @HDblog: Il telescopio James Webb raggiunge il sito di lancio, iniziano i preparativi finali - infoitscienza : Il telescopio James Webb raggiunge il sito di lancio, iniziano i preparativi finali - infoitscienza : James Webb è arrivato a destinazione - ladyanakina : James Webb è arrivato a destinazione. -

Ultime Notizie dalla rete : James Webb

... Anthony Hopkins prenderà parte alla nuova pellicola che vedrà coinvoltoGray come regista, ... presenti anche Banks Repeta , Jayline Ryan Sell . Per quanto riguarda le riprese, la ...è finalmente arrivato alla sua destinazione finale, in Guyana Francese . Il telescopio spaziale è partito lo scorso 26 settembre dalla California a bordo della nave Mn Colibri e ha ...James Webb è finalmente arrivato alla sua destinazione finale, in Guyana Francese. Webb è uno strumento unico nel suo genere e ha richiesto una ‘valigia’ speciale per essere trasportato. Nei prossimi ...Sono passati 14 anni dalla data di lancio prevista per il telescopio spaziale James Webb, un ritardo che anno dopo anno si è protratto per diversi motivi, alcuni progettuali, altri più recenti legati ...