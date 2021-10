Giro del Veneto 2021, Matteo Trentin: “Una buona corsa, ma mi ritrovo ancora a commentare un secondo posto” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una sorta di maledizione. Matteo Trentin (UAE Team Emirates), reduce dal secondo posto ottenuto alle spalle di Alexey Lutsenko (Astana PremierTech) alla Coppa Agostoni, è stato nuovamente beffato al Giro del Veneto. Un arrivo allo sprint non ha sorriso nuovamente al corridore nostrano, battuto dal belga Xandro Meurisse (Alpecin Fenix). Un finale di stagione ricco di piazzamenti quello del Trentino (secondo posto citato alla Coppa Agostoni e il quarto nella Gran Piemonte), che però ovviamente avrebbe preferito annotare in quest’ultima parte del 2021 un successo. Ai microfoni della Rai, il ciclista del Bel Paese ha commentato con un po’ di amarezza il riscontro finale, augurandosi di sfruttare al meglio l’ultima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una sorta di maledizione.(UAE Team Emirates), reduce dalottenuto alle spalle di Alexey Lutsenko (Astana PremierTech) alla Coppa Agostoni, è stato nuovamente beffato aldel. Un arrivo allo sprint non ha sorriso nuovamente al corridore nostrano, battuto dal belga Xandro Meurisse (Alpecin Fenix). Un finale di stagione ricco di piazzamenti quello delo (citato alla Coppa Agostoni e il quarto nella Gran Piemonte), che però ovviamente avrebbe preferito annotare in quest’ultima parte delun successo. Ai microfoni della Rai, il ciclista del Bel Paese ha commentato con un po’ di amarezza il riscontro finale, augurandosi di sfruttare al meglio l’ultima ...

