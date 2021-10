Ennesima vittima sul lavoro in Toscana: dopo 40 giorni di coma muore magazziniera travolta da un pallet (Di mercoledì 13 ottobre 2021) travolta da un pallet nel magazzino dell’azienda in cui lavorava. Quella di Tiziana Bruschi è l’Ennesima morte sul lavoro in Toscana, la ventiseiesima da inizio anno, avvenuta lunedì scorso dopo più di un mese di coma. Lo scorso 2 settembre la donna di 58 anni era stata colpita alla testa da un bancale caduto da uno scaffale alto tre metri nel magazzino della Sistema srl, azienda di Scandicci, in provincia di Firenze, in cui lavorava da anni. dopo l’incidente è entrata in un coma profondo, dal quale non è più uscita. Il titolare dell’azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche e componenti per auto, precedentemente indagato per lesioni colpose gravissime, dovrà rispondere adesso di omicidio colposo. Secondo le prime ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021)da unnel magazzino dell’azienda in cui lavorava. Quella di Tiziana Bruschi è l’morte sulin, la ventiseiesima da inizio anno, avvenuta lunedì scorsopiù di un mese di. Lo scorso 2 settembre la donna di 58 anni era stata colpita alla testa da un bancale caduto da uno scaffale alto tre metri nel magazzino della Sistema srl, azienda di Scandicci, in provincia di Firenze, in cui lavorava da anni.l’incidente è entrata in unprofondo, dal quale non è più uscita. Il titolare dell’azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche e componenti per auto, precedentemente indagato per lesioni colpose gravissime, dovrà rispondere adesso di omicidio colposo. Secondo le prime ...

