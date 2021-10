Covid, l’immunologo Le Foche: “Improbabile che il virus riparta, la normalità è vicina” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) l’immunologo Le Foche: “Improbabile che il virus riparta, normalità vicina” “È Improbabile che il virus riparta, la normalità è vicina”: lo dichiara l’immunologo Francesco Le Foche parlando dell’epidemia di Covid. Intervistato da Il Corriere della Sera, l’esperto spiega che gli italiano ora possono stare tranquilli “perché sono stati responsabili, attenti alle regole e il servizio sanitario nazionale, grazie all’abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli altri operatori, ha retto all’onda d’urto della pandemia. In più abbiamo vaccini e terapie. Come monoclonali e farmaci antivirali”. Secondo Le Foche, inoltre, un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Le: “che il” “Èche il, la”: lo dichiaraFrancesco Leparlando dell’epidemia di. Intervistato da Il Corriere della Sera, l’esperto spiega che gli italiano ora possono stare tranquilli “perché sono stati responsabili, attenti alle regole e il servizio sanitario nazionale, grazie all’abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli altri operatori, ha retto all’onda d’urto della pandemia. In più abbiamo vaccini e terapie. Come monoclonali e farmaci antivirali”. Secondo Le, inoltre, un ...

