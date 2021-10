Caso Regeni, 007 egiziani sotto processo a Roma 5 anni dopo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Caso Regeni, conto alla rovescia per il processo che si aprirà domani 14 ottobre a Roma contro quattro agenti dei servizi segreti egiziani. Si tratta del generale Sabir Tariq, e dei colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Sono accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e brutalmente assassinato al Cairo nel 2016. Sparì nel nulla il 25 gennaio; il suo corpo senza vita fu ritrovato il 3 febbraio. Caso Regeni, processo in contumacia Nella prima udienza del processo Regeni, davanti alla terza Corte d’Assise, si affronterà subito il nodo dell’assenza in aula degli imputati. I giudici dovranno valutare, così come già ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 ottobre 2021), conto alla rovescia per ilche si aprirà domani 14 ottobre acontro quattro agenti dei servizi segreti. Si tratta del generale Sabir Tariq, e dei colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Sono accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio, il ricercatore italiano torturato e brutalmente assassinato al Cairo nel 2016. Sparì nel nulla il 25 gennaio; il suo corpo senza vita fu ritrovato il 3 febbraio.in contumacia Nella prima udienza del, davanti alla terza Corte d’Assise, si affronterà subito il nodo dell’assenza in aula degli imputati. I giudici dovranno valutare, così come già ...

