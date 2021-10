Alessandro Di Battista: il tour in partenza e l’ipotesi del nuovo partito (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse». Nel virgolettato di Alessandro Di Battista riportato oggi dalla Stampa c’è l’anticipazione. Il tour delle città annunciato in partenza da Siena sarà invece la prova generale. «Per adesso faccio quello che più mi piace fare: battaglie politiche. Poi si vedrà», dice invece a Repubblica. L’obiettivo è chiarissimo, ovvero il ritorno alla politica. E lo strumento potrebbe essere un nuovo partito. Anche perché nel MoVimento 5 Stelle che appoggia il governo Draghi lui non si riconosce più. E in attesa che cambi qualcosa (e che Grillo e Raggi si facciano sentire) meglio cominciare a muoversi. Dibba torna in campo «Nelle prossime settimane girerò l’Italia insieme ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse». Nel virgolettato diDiriportato oggi dalla Stampa c’è l’anticipazione. Ildelle città annunciato inda Siena sarà invece la prova generale. «Per adesso faccio quello che più mi piace fare: battaglie politiche. Poi si vedrà», dice invece a Repubblica. L’obiettivo è chiarissimo, ovvero il ritorno alla politica. E lo strumento potrebbe essere un. Anche perché nel MoVimento 5 Stelle che appoggia il governo Draghi lui non si riconosce più. E in attesa che cambi qualcosa (e che Grillo e Raggi si facciano sentire) meglio cominciare a muoversi. Dibba torna in campo «Nelle prossime settimane girerò l’Italia insieme ...

Advertising

RenzoSoldani : RT @Open_gol: Nel M5s che appoggia il governo Draghi non si riconosce più. E in attesa che Grillo e Raggi facciano qualcosa, meglio cominci… - Open_gol : Nel M5s che appoggia il governo Draghi non si riconosce più. E in attesa che Grillo e Raggi facciano qualcosa, megl… - baloi361 : RT @RaffaellaPassa6: ?????leggo che i tifosi del movimento hanno paura del ritorno di Alessandro Di Battista pensando che possa mettere il… - pieroomega : RT @RaffaellaPassa6: ?????leggo che i tifosi del movimento hanno paura del ritorno di Alessandro Di Battista pensando che possa mettere il… - RaffaellaPassa6 : ?????leggo che i tifosi del movimento hanno paura del ritorno di Alessandro Di Battista pensando che possa mettere… -