Videogame Legends è una docuserie che esplora le origini dei videogiochi (Di martedì 12 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-X3PEpTHJiU Qual è stato il primo videogioco della storia? Una forma di intrattenimento che oggi diamo per scontata come quella dei videogiochi, sempre più avanzata e pervasiva, ha avuto in realtà una storia tanto interessante quanto tortuosa. Difficile dunque risalire a origini precise (sì, Pong è stato uno dei primi ma ci sono stati prototipi ancora precedenti). Ci prova però Videogame Legends, una docuserie diffusa online che è anche un progetto culturale ideato e realizzato da Video Games Party con Msi Italia. L'ingrediente principale è la passione verso l'industria dei Videogame, che vuole portare a raccontare i momenti più importanti del settore, dalla sua nascita sino all'evoluzione negli anni. Qui sopra si può vedere il trailer mentre i primi ...

