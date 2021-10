Svelato quando andrà in onda la terza stagione de “L’Amica geniale” (Di martedì 12 ottobre 2021) La terza stagione de L’Amica geniale arriverà su Rai Uno nel 2022 e sembrerebbe proprio dopo il Festival di Sanremo L’attesa è terminata. Da quando l’ultima puntata della seconda stagione è finita, c’è grande hype tra gli appassionati de L’Amica geniale, tutti pronti a vedere la terza stagione. Sono stati mesi di aspettative e di speranza per quanti si sono appassionati delle vite di Lila e Lenù, personaggi femminili creati dalla penna magistrale di Elena Ferrante. Un successo planetario non solo quello derivato dai libri, ma anche quello nato dopo la messa in onda delle prime due stagioni basate sui libri. È per questo che vi è stato un interesse costante e una curiosità impetuosa ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Ladearriverà su Rai Uno nel 2022 e sembrerebbe proprio dopo il Festival di Sanremo L’attesa è terminata. Dal’ultima puntata della secè finita, c’è grande hype tra gli appassionati de, tutti pronti a vedere la. Sono stati mesi di aspettative e di speranza per quanti si sono appassionati delle vite di Lila e Lenù, personaggi femminili creati dalla penna magistrale di Elena Ferrante. Un successo planetario non solo quello derivato dai libri, ma anche quello nato dopo la messa indelle prime due stagioni basate sui libri. È per questo che vi è stato un interesse costante e una curiosità impetuosa ...

