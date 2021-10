Squid Game, l'elezione di Donald Trump è stata d'ispirazione: "Conduceva un gioco dell'orrore" (Di martedì 12 ottobre 2021) Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato che è stata l'elezione di Donald Trump a convincerlo: 'Ho capito che il mondo era finalmente pronto per la serie.' Il creatore di Squid Game, il nuovo successo internazionale di Netflix, ha rivelato come la crisi finanziaria dell'ultimo decennio e l'elezione di Donald Trump lo abbiano ispirato a realizzare la serie dopo anni e anni di statica contemplazione. Il regista Hwang Dong-hyuk, intervistato da IndieWire, ha recentemente svelato di aver partorito l'idea di base dello show nel 2008: "Ci fu la crisi di Lehman Brothers, l'economia coreana ne fu duramente colpita e anche io mi trovavo in difficoltà economica". ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Il creatore di, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato che èl'dia convincerlo: 'Ho capito che il mondo era finalmente pronto per la serie.' Il creatore di, il nuovo successo internazionale di Netflix, ha rivelato come la crisi finanziaria'ultimo decennio e l'dilo abbiano ispirato a realizzare la serie dopo anni e anni di statica contemplazione. Il regista Hwang Dong-hyuk, intervistato da IndieWire, ha recentemente svelato di aver partorito l'idea di baseo show nel 2008: "Ci fu la crisi di Lehman Brothers, l'economia coreana ne fu duramente colpita e anche io mi trovavo in difficoltà economica". ...

