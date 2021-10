Sorpresa in Città Alta, spunta Ridge di Beautiful (Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. “Qualche giorno fa è venuto a trovarci Ronn Moss, il Ridge di Beautiful. Probabilmente la mascella volitiva più amata della TV, almeno fino a qualche anno fa – si legge sulla pagina Facebook del ristorante Da Mimmo -. L’attore americano – che ha interpretato Ridge Forrester dal 1987 al 2012 – ama da sempre il nostro Paese e, vien da sé, il nostro cibo e i nostri vini. Ronn si è rivelato una persona davvero piacevole. Ha voluto sapere tutto di Mimmo, della sua storia e di come facciamo la pizza. E ci ha promesso che quando tornerà da queste parti verrà di nuovo a trovarci”. Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. “Qualche giorno fa è venuto a trovarci Ronn Moss, ildi. Probabilmente la mascella volitiva più amata della TV, almeno fino a qualche anno fa – si legge sulla pagina Facebook del ristorante Da Mimmo -. L’attore americano – che ha interpretatoForrester dal 1987 al 2012 – ama da sempre il nostro Paese e, vien da sé, il nostro cibo e i nostri vini. Ronn si è rivelato una persona davvero piacevole. Ha voluto sapere tutto di Mimmo, della sua storia e di come facciamo la pizza. E ci ha promesso che quando tornerà da queste parti verrà di nuovo a trovarci”.

