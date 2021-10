L'avv. Taormina difende i leader di Forza Nuova: 'Al processo si vedrà chi è veramente colpevole' (Di martedì 12 ottobre 2021) "Io sono vaccinato. Ma la guerra al Green Pass mi pare sacrosanta". A dirlo, in un'intervista a La Stampa, l'avvocato Carlo Taormina, ex deputato di Forza Italia, che ora difende i cinque arrestati "... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 12 ottobre 2021) "Io sono vaccinato. Ma la guerra al Green Pass mi pare sacrosanta". A dirlo, in un'intervista a La Stampa, l'avvocato Carlo, ex deputato diItalia, che orai cinque arrestati "...

Advertising

bildarte : RT @Anna302478978: @GiuseppePalma78 @misuracolma STANNO CERCANDO DI STRAVOLGERE I FATTI ANCHE L'AVV. TAORMINA CONFERMA L'ESTRANEITÀ DI FN… - CarpaneseSilva1 : RT @Anna302478978: @GiuseppePalma78 @misuracolma STANNO CERCANDO DI STRAVOLGERE I FATTI ANCHE L'AVV. TAORMINA CONFERMA L'ESTRANEITÀ DI FN… - VirginiaPanzeri : RT @baffi_francesco: Chi poteva difendere questa banda di delinquenti fascisti se non l'avv. Taormina? #ForzaNuova Taormina: 'Castellino e… - mostro15119736 : RT @baffi_francesco: Chi poteva difendere questa banda di delinquenti fascisti se non l'avv. Taormina? #ForzaNuova Taormina: 'Castellino e… - nadia_moroni : RT @baffi_francesco: Chi poteva difendere questa banda di delinquenti fascisti se non l'avv. Taormina? #ForzaNuova Taormina: 'Castellino e… -