Green pass obbligatorio dal 15 ottobre, Draghi firma nuovo Dpcm: tutte le novità (Di martedì 12 ottobre 2021) È stato firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il nuovo Dpcm relativo all'obbligato del Green pass, in vigore dal 15 ottobre, con il quale si va a chiarire alcuni aspetti e a sciogliere gli ultimi nodi sulla privacy e sui controlli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

