Gratta e Vinci | che colpo | con 3 euro vince un tesoro

krudesky : RT @SensoMorale: Trovato il #tabaccaio scappato con il 'gratta e vinci' fortunato: - giorgia3vi : sto guardando una live su tiktok di uno che gratta i gratta e vinci adesso ho voglia di giocare mi sa domani vado a pigliarne un po’ - Cyrus8X : @lavastoviglie1 @ciccioBuonta @OffSideOfficiaI Vuless piglia nu bellu gratta e vinci o post e ginola però ci accontentiamo - davidmasitaly : @Calend_AI che ce l’hai un gratta-e-vinci? - viaggiatore19 : Prova offrendo 'Gratta e Vinci' ?? -

Inoltre, in collegamento di rettamente da Napoli ci sarà Francesco Paolantoni che si metterà a a caccia di nuovi dettagli sul curioso caso del fortunato biglietto "" vinto da un'anziana ...Quartu. I carabinieri di Quartu sono intervenuti in via Fiume dopo che, questa notte, ignoti hanno portato via dal bar contanti e schede del. Sarebbero state diverse le persone interrogate fino ad ora, oltre ad esserci state diverse perquisizioni. Il fatto è avvenuto nella notte e sarebbe stato forzato l'ingresso principale ...Centrato un colpo stratosferico con un Gratta e Vinci da 3 euro: un fortunatissimo giocatore incassa un premio record. Una città in festa Non si fermano le vincite importanti con il Gratta e Vinci in ...Furto nella notte a Quartu. I malviventi hanno preso di mira un bar di via Fiume portandosi via contanti e schede del “gratta e vinci”. Non si conosce ancora l'ammontare del bottino che non dovrebbe c ...