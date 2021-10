Grande Fratello Vip | Alex Belli esplode | ' ' Non mi mettete in questa situazione' '

(Di martedì 12 ottobre 2021), interpellato da Lulù Selassié, dichiara di non voler dormire nel letto insieme ad una delle donne del Gf Vip.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - RaiUno : Dal 13 ottobre il grande cinema ti aspetta su Rai1. Prendete nota ?? ??Tutta un'altra vita ??Appena un minuto ??Tutto… - AndreaDianetti : Ho appena girato su canale 5 e c'è una vestita da sposa che cerca un commercialista nella casa del grande fratello.… - _____________zu : @LaMaiNaGioia - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

vip, il risultato del televoto approfondimentoVIP, chi sono i concorrenti in nomination Lunedì 11 ottobre si è riaperta la porta rossa della casa più spiata d'...La Puntata delVip ha segnato la scissione finale della coppia formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Dopo la diretta, la principessa etiope ha fatto di tutto per trovare un letto il più lontano ...Grande Fratello Vip, Andrea Casalino deluso: “Non c’era la voglia di sapere la mia storia” Sono pochi gli eliminati dalla casa del GF Vip nonostante sia ...Alex Belli, interpellato da Lulù Selassié, dichiara di non voler dormire nel letto insieme ad una delle donne del Gf Vip.