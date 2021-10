Chaz Davies torna in pista: correrà in Argentina (Di martedì 12 ottobre 2021) Chaz Davies torna in pista nel mondiale Superbike, nel round di San Juan in Argentina. Il gallese, alla sua ultima stagione di gare, si è ripreso dall’infortunio di Barcellona, che lo ha obbligato a saltare le gare di Jerez e Portimao. Il numero 7 riprende in mano la Ducati Panigale V4R del team GoEleven, che nei round sopra citati è stata affidata a Loris Baz. Dopo la trasferta sudamericana e quella in Indonesia di novembre, Chaz appenderà il casco al chiodo, a 34 anni. Chaz Davies annuncia il ritiro a fine stagione Chaz Davies torna davvero in Argentina? L’infortunio alle costole rimediato nel contatto con Lucas Mahias a Barcellona è apparso particolarmente fastidioso. Ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021)innel mondiale Superbike, nel round di San Juan in. Il gallese, alla sua ultima stagione di gare, si è ripreso dall’infortunio di Barcellona, che lo ha obbligato a saltare le gare di Jerez e Portimao. Il numero 7 riprende in mano la Ducati Panigale V4R del team GoEleven, che nei round sopra citati è stata affidata a Loris Baz. Dopo la trasferta sudamericana e quella in Indonesia di novembre,appenderà il casco al chiodo, a 34 anni.annuncia il ritiro a fine stagionedavvero in? L’infortunio alle costole rimediato nel contatto con Lucas Mahias a Barcellona è apparso particolarmente fastidioso. Ma ...

