Caso David Rossi, lo strano suicidio del dirigente di Banca Monte dei Paschi di Siena (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Caso di David Rossi, dirigente di Banca Monte dei Paschi di Siena, è morto il 6 marzo 2013: per la Procura si è trattato di suicidio. Il Caso di David Rossi, capo della comunicazione della Banca Monte Paschi di Siena, si è rivelato oscuro sin dal giorno della sua morte, il 6 marzo 2013. Secondo la procura di Siena, si trattò di un suicidio, ma le indagini hanno evidenziato numerosi punti oscuri. Ripercorriamo la storia di un presunto suicidio e dello strano intrigo tra finanza e festini e luci rosse. Chi era David ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildidideidi, è morto il 6 marzo 2013: per la Procura si è trattato di. Ildi, capo della comunicazione delladi, si è rivelato oscuro sin dal giorno della sua morte, il 6 marzo 2013. Secondo la procura di, si trattò di un, ma le indagini hanno evidenziato numerosi punti oscuri. Ripercorriamo la storia di un presuntoe dellointrigo tra finanza e festini e luci rosse. Chi era...

