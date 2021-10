Calcio: Lnd. Sibilia 'Violenti e razzisti fuori dal nostro mondo' (Di martedì 12 ottobre 2021) "Il Calcio della Lega Dilettanti resta sempre e comunque quello del sociale, dell'accoglienza e della passione". ROMA - "Il mio vuole essere un appello ma anche una ferma presa di posizione: per pochi ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ildella Lega Dilettanti resta sempre e comunque quello del sociale, dell'accoglienza e della passione". ROMA - "Il mio vuole essere un appello ma anche una ferma presa di posizione: per pochi ...

Advertising

LegaDilettanti : ?? La nota del presidente @CosimoSibilia: 'Violenti e razzisti non faranno mai parte del calcio dilettanti' - SvSport1 : Il presidente dell'AIA Vicinanza sui fatti di Quiliano&Valleggia - Campese: 'Kartal pronto a tornare in campo, ring… - 22_vanz_96 : Nonantola Vs Folgore 2-4 02/10/21 • • • #juniores #u19 #football #calcio #canon #canonphotography #canonitalia… - SvSport1 : Lavoratori sportivi. Primo summit tra la LND e il ministro del Lavoro Andrea Orlando: 'Con la riforma presentata a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LND eSerieD - L’AC Leon si prepara all’avventura nella Serie D virtuale -