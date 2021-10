Boniek: «Inter e Napoli favorite per la vittoria dello scudetto» (Di martedì 12 ottobre 2021) Zbigniew Boniek nella sua Intervista ha detto la sua sulla lotta scudetto: Inter e Napoli avvantaggiate sulle rivali Ai microfoni di 90 FM di New Sound Level, Zbigniew Boniek ha parlato anche del campionato di Serie A e della lotta scudetto. Inter E Napoli favorite – «Spalletti secondo me è l’allenatore giusto per la piazza azzurra, hanno tutto per puntare a vincere, hanno una squadra equilibrata e di qualità e credo che Spalletti possa dargli quella continuità che è così difficile da trovare in piazze come Roma e Napoli per l’entusiasmo trascinante della gente. Secondo me per lo scudetto le favorite sono Inter e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Zbigniewnella suavista ha detto la sua sulla lottaavvantaggiate sulle rivali Ai microfoni di 90 FM di New Sound Level, Zbigniewha parlato anche del campionato di Serie A e della lotta– «Spalletti secondo me è l’allenatore giusto per la piazza azzurra, hanno tutto per puntare a vincere, hanno una squadra equilibrata e di qualità e credo che Spalletti possa dargli quella continuità che è così difficile da trovare in piazze come Roma eper l’entusiasmo trascinante della gente. Secondo me per lolesonoe ...

