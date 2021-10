Assalto alla Cgil, la dura condanna di Risi,?Ferrigno e Andresano (Di martedì 12 ottobre 2021) di Monica De Santis L’Assalto alla sede della Cgil di Roma continua a tenere banco, non solo sulle pagine dei quotidiani nazionali e locali, non solo nei programmi tv, ma anche nelle sedi di tantissime associazioni di lavoratori che scendono in campo in difesa e a sostegno della Cgil e contro il gruppo di componenti di Forza Nuova che ha compiuto un atto ingiustificabile e condannato quasi da tutti. All’elenco delle persone che condannano ciò che è successo a Roma, nella giornata di ieri si sono uniti i Presidenti di Confartigianato Franco Risi, Claai Gianfranco Ferrigno e Casartigiani Mario Andresano condannano fermamente il violento Assalto ai danni della sede nazionale della Cgil a ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 ottobre 2021) di Monica De Santis L’sede delladi Roma continua a tenere banco, non solo sulle pagine dei quotidiani nazionali e locali, non solo nei programmi tv, ma anche nelle sedi di tantissime associazioni di lavoratori che scendono in campo in difesa e a sostegno dellae contro il gruppo di componenti di Forza Nuova che ha compiuto un atto ingiustificabile eto quasi da tutti. All’elenco delle persone cheno ciò che è successo a Roma, nella giornata di ieri si sono uniti i Presidenti di Confartigianato Franco, Claai Gianfrancoe Casartigiani Mariono fermamente il violentoai danni della sede nazionale dellaa ...

