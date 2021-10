Amici 12 Ottobre | Inder lascia definitivamente la scuola

(Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi 12è andata in onda la seconda puntata settimanale didove il ballerino Christian ha superato brillantemente la sfida. Albe conquista invece con il suo inedito le radio per la gioia della Pettinelli. Elisabetta invece non convince i maestri di canto e nemmeno la sua Maestra che rimane decisamente molto male. Lorella chiede che proprio Elisabetta si sfidi con una ragazza molto talentuosa conosciuta ai casting.viene liquidato dalla Pettinelli che non può fare altro che ripensare ai suoi errori e andarsene sconfitto e sconsolato.11: tutto quello che è successo in puntata12: Christian e Albe convincono i Maestri Christian si scusa per il provvedimento nei suoi confronti ed entra lo sfidante Angelo. ...

Nel daytime di martedì 12 ottobre di Amici 21 è arrivata in casetta una busta imprevista: una professoressa ha rinunciato al proprio allievo.La decisione di Anna Pettinelli è arrivata ( e non riusciamo a capire come mai a Flaza non sia toccato lo stesso destino). Nella puntata di Amici 21 in onda oggi, 12 ottobre 2021, abbiamo visto la dec ...