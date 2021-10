Yemen: Riad, uccisi oltre 150 insorti Huthi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Almeno 156 insorti sciiti Huthi sono stati uccisi in Yemen in 33 operazioni militari compiute nel corso delle ultime 24 ore dalle forze governative lealiste filo - saudite a sud di Marib, località ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Almeno 156sciitisono statiinin 33 operazioni militari compiute nel corso delle ultime 24 ore dalle forze governative lealiste filo - saudite a sud di Marib, località ...

Yemen: attacco contro il governatore di Aden, almeno 5 morti L'intesa aveva come obiettivo evitare un ulteriore "conflitto nel conflitto" in Yemen e scongiurare una spaccatura all'interno del fronte anti - Houthi, in particolare tra Riad e Abu Dhabi, vicine l'...

