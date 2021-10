Scontri No Green Pass | l’escalation degli estremisti annunciata dalle chat e sui palchi | potevano essere fermati?

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La manifestazione contro ila piazza del Popolo non era un raduno di estrema destra. È l’estrema destra che si è appropriata della piazza, accompagnata e supportata da coloro che hanno diffuso campagne di disinformazione e teorie cospirazioniste sulla pandemia Covid-19. Le autorità conoscevano queste realtà e la loro pericolosità, ma i camerata di Forza Nuova e i loro compagni hanno agito indisturbati, nonostante fossero volti noti alle Forze dell’Ordine in tempi non sospetti, creando un danno a chiunque in futuro vorrà manifestare liberamente. Il Ministero dell’Interno, titolato a mantenere sicure le città durante le manifestazioni dei No, conosceva molto bene il problema legato alle destre estreme durante la pandemia Covid-19. Nella relazione annuale sulla politica dell’informazione per la ...