Scontri a Roma: Cisal al fianco di Cgil, Cisl e Uil alla manifestazione del 16 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Nel ribadire la nostra solidarietà e condividendo i principi espressi, anche la Cisal sarà in piazza a Roma per partecipare alla ‘manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia’... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Nel ribadire la nostra solidarietà e condividendo i principi espressi, anche lasarà in piazza aper parteciparenazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia’...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - Roy_Ven : RT @Linkiesta: L’appropriazione culturale del neofascismo sull’umana scemenza no vax Una parte della popolazione non capisce un cazzo di n… - Diregiovani : Nuova edizione del #TgDiregiovani. Da #JaredLeto travolto dagli scontri #NoGreenPass a #Roma al ritorno di… -