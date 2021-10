Sciopero generale, a Roma corteo di sindacati di base e studenti contro il governo. In piazza anche lavoratori Alitalia, ex-Ilva e Gkn (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manifestazione con corteo stamattina per le strade del centro di Roma in occasione dello Sciopero generale indetto dai sindacati di base. Ad organizzare il corteo, che si è svolto senza tensioni da piazza della Repubblica fino a piazza Santi Apostoli, Cobas e Cub. Tra i manifestanti lavoratori della logistica, studenti e operai di diverse vertenze aperte: sono infatti confluiti i partecipanti dei tre presidi tenuti davanti al Ministero dello Sviluppo economico (aziende in crisi, da Alitalia fino alla Gkn. all’ex Ilva), alla Funzione Pubblica (pubblico impiego) e al Ministero dell’Istruzione (docenti, personale Ata, studenti e ricercatori). “Contestiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manifestazione constamattina per le strade del centro diin occasione delloindetto daidi. Ad organizzare il, che si è svolto senza tensioni dadella Repubblica fino aSanti Apostoli, Cobas e Cub. Tra i manifestantidella logistica,e operai di diverse vertenze aperte: sono infatti confluiti i partecipanti dei tre presidi tenuti davanti al Ministero dello Sviluppo economico (aziende in crisi, dafino alla Gkn. all’ex), alla Funzione Pubblica (pubblico impiego) e al Ministero dell’Istruzione (docenti, personale Ata,e ricercatori). “Contestiamo ...

