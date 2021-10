Sasso propone: “No all’obbligo del green pass per gli studenti per attività didattiche all’esterno” (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Le attività didattiche al di fuori della scuola sono parte integrante del percorso formativo degli studenti e dunque non possono costituire un'eccezione. Per gli studenti non è previsto l'obbligo del green pass, quindi deve essere loro garantita la libera frequenza di tutte le attività curriculari, anche di quelle che si svolgono all'esterno della sede scolastica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Leal di fuori della scuola sono parte integrante del percorso formativo deglie dunque non possono costituire un'eccezione. Per glinon è previsto l'obbligo del, quindi deve essere loro garantita la libera frequenza di tutte lecurriculari, anche di quelle che si svolgono all'esterno della sede scolastica". L'articolo .

