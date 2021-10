Quelli che il lunedì: anticipazioni, ospiti e cast di oggi, 11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stasera, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai 2 (ore 21,20) va in onda Quelli che il lunedì, un grande show condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Una rivisitazione dello storico Quelli che il calcio che. Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi – 11 ottobre 2021 – nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Nel corso della puntata spazio ai fatti più importanti della settimana, dalla politica al costume, riletti con uno sguardo “alternativo” attraverso interventi, parodie e improbabili rubriche, con Enrico Lucci in collegamento con il Patron ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stasera,112021, su Rai 2 (ore 21,20) va in ondache il, un grande show condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Una rivisitazione dello storicoche il calcio che. Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di– 112021 – nel dettaglio.Nel corso della puntata spazio ai fatti più importanti della settimana, dalla politica al costume, riletti con uno sguardo “alternativo” attraverso interventi, parodie e improbabili rubriche, con Enrico Lucci in collegamento con il Patron ...

Advertising

CottarelliCPI : La cosa più incredibile delle violenze a Roma è stato sentire quelli che assaltavano la CGIL gridare 'libertà, libe… - RobertoBurioni : Siete sicuri che quelli che hanno attaccato ieri la sede della CGIL siano tutti fascisti? Io no. Alcuni sì, ma non… - RobertoBurioni : Questi sono quelli che stanno mettendo a ferro e a fuoco Roma e Milano. - vodkallafragolx : RT @Martola__: oggi è la giornata mondiale della salute mentale: voglio mandare un abbraccio a tutti quelli che soffrono per cose che non p… - miinelauva : non quelli del tirocinio che chiedono a me di inventare un ballo da far ballare ai ragazzi ad halloween quando io s… -